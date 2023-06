Revetlla de Sant Joan 2023 a Granollers: fogueres i actes als barris

A Granollers, aquest Sant Joan lestindran un protagonisme destacat. El divendres 23, a les 19.00, l’acció se centrarà a. Amb el significatiu títol de Les entitats es revetllen, està previst un acte que estarà organitzat per, els, però en què també col·laboraran elsEn aquest acte hi haurà diverses activitats per a totes les edats, una plantada de bèsties i un taller de castells. A lescomençaran els actes de foc amb la sortida de la Gralla de Foc i de la Guspira, amb una 'carretillada' dels Diables de Granollers i amb el ball del Drac de Granollers. A les 22.00h se celebrarà el sopar popular i a continuació, a les 23.00h, començarà el concert del grup Lola and the Rinos. Un cop acabat el concert, es clourà la vetllada amb la música de la PD Tes.Pel que fa a les revetlles populars, l'Associació de veïns de Ponent celebrarà Sant Joan amb música i ball a la plaça central del Parc de Ponent a partir de les 20.00h. A la plaça de la Llacuna (Font Verda), l'Agrupament Escolta i Guia de Sant Esteve organitza, a partir de les 20.00h, una revetlla popular de Sant Joan, amb la tradicional foguera. I l'Associació de Veïns de Can Bassa, també fa la tradicional revetlla de Sant Joan amb foguera, una activitat que s'emmarca dins les festes de Sant Joan del barri (del 23 al 25 de juny).

Revetlles segures

El consistori granollerí recorda un any més les recomanacions que cal seguir per tal que la celebració de la revetlla sigui segura, a l'hora d'encendre la foguera i els petards, especialment amb l'alerta d'incendis forestals per la situació de sequera. Es poden consultar en aquest enllaç