ERC i Junts signen un acord de govern a Caldes de Montbui pel pròxim mandat

Caldes de Montbui 2023 Totes les dades Cens total: 13.652 Escrutat 100,00% Vots comptabilitzats: 7.110 52,08% Abstencions: 6.542 47,91% Vots nuls: 127 1,78% Vots en blanc: 146 2,09% Partit Vots % Regidors

han signat un acord de govern pel pròxim mandat a Caldes de Montbui, segons han avançat aquest dijous. És un dels efectes de laque els republicans van patir el 28-M, en què han passat de 9 a 7 regidors.El candidat d’ERC-AM i alcalde en funcions,, i la candidata de Junts per Caldes,, han explicat en roda de premsa que han arribat a un pacte per governar.En un comunicat conjunt, les dues forces manifesten que "després de gairebé sis anys de l'1 d'octubre de 2017, ambdós partits som conscients de la necessitat de tornar a posar el país al centre". Destaquen que "els pobles i les ciutats vam jugar un paper clau com a referents dels moviments de base en els moments més àlgids de l'onada independentista" i destaquen que l'acord volen "consensuar i exemplificar laa Caldes en un moment tan crucial com l'actual".També creuen que el pacte aportarà "l'al municipi" per afrontar "els grans reptes que planteja la societat actual". I situen l'acord sobre quatre pilars: municipi, cultura, país i futur.Pel que fa a mesures concretes, avancen que obriran amb caràcter immediat "un espai de reflexió sobre l’amb accions immediates durant els primers 100 dies de govern", però també parlen d'enfortir la, desplegar"com a punta de llança de les polítiques actives en matèria d’acció climàtica", activar elspels projectes de Can Rius i l’Escola del Carme, incentivar la participació juvenil a través d’un, augmentar el percentatge dea Caldes, acabar amb més de 16 anys dede l’Institut Escola Calderí-Pic del Vent i desplegar un "pla d’actuació prioritari des" juntament amb les associacions veïnals, entre d'altres.Alhora, però, el pacte també deixa constància de quatre temes pendents de consens en aquest mandat que tenen a veure amb mobilitat, usos de Can Rius i mercat setmanal.D'aquesta manera, els ja socis polítics han acordat obrir un espai permanent de diàleg, coordinació i unitat d’acció, que es reunirà un cop al mes.