BIKE24 inverteix 10 milions a Lliçà d'Amunt en el seu primer centre logístic robotitzat fora d'Alemanya

La botiga d’esports onlineha invertiten posar en marxa un nou centre logístic robotitzat a Lliçà d’Amunt. És laque la firma obre fora d’Alemanya. Ocupa una nau de 10.000 m2 amb un sistema d’alta robotització, fet que el situa com aen la distribució de comandes al sud d’Europa.BIKE24 ha arrencat el centre logístic de Lliçà amb una vintena de treballadors, però la companyia ha anunciat que la previsió és arribar al mig centenar d’empleats durant el proper any. BLa companyia s’ha establert a Catalunya amb el suport de la Generalitat, a través de l’agència ACCIÓ.Precisament aquest dijous, i després d’un any i mig d’obres, el centre està plenament operatiu. El CEO de BIKE24,, i el conseller d’Empresa,, l’han inaugurat. A banda d’una àrea d’emmagatzematge clàssica, el nou centre logístic utilitza una tècnica innovadora amb 50 robots que duen terme el procés d’emmagatzematge i recollida.Des d’aquest centre, BIKE24 distribuirà els productes a la resta de l’estat espanyol, així com també a Portugal, Itàlia i França. A curt termini, l’objectiu és atendre des de Lliçà els mercats d’Holanda, Bèlgica i Luxemburg. Quan la planta estigui totalment automatitzada tindrà capacitat per a enviarBIKE24 va néixer el 2002 a Dresden, Alemanya, i compta amb 550 empleats. L’any passat, l’empresa va assolir un volum de vendes 262 milions d’euros en total, un 5% en comparació amb el 2021.