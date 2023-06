Primàries Codines i Junts per Catalunya pacten a Sant Feliu de Codines i Pol Cabutí serà alcalde

Canvi després de 16 anys

Sant Feliu de Codines 2023 Totes les dades Cens total: 4.846 Escrutat 100,00% Vots comptabilitzats: 2.775 57,26% Abstencions: 2.071 42,73% Vots nuls: 28 1,00% Vots en blanc: 20 0,72% Partit Vots % Regidors

, de, serà el nou alcalde de Sant Feliu de Codines . El cap de llista serà investit aquest dissabte després d'arribar a un acord amb, de. Les dues formacions han fet públic l'acord aquest dimecres a Ona Codinenca després de ser validat per les respectives assemblees.En un comunicat, amabdós caps de llista han fet èmfasi que aquest és un acord basat en la: "Això ho hem de construir a partir de la confiança, hem de ser un equip", expressava Cabutí. Que afegia que "es tracta d'un, una nova forma de fer molt més propera a la gent, amb més participació, amb més transparència". Coincideixen en que és un acord en clau de poble i de país "que canviarà el model de poble i la manera de fer política", com apuntava Anna Maria Vilarrasa. A més, destaquen que l'acord "posa en valor laobtinguda a les eleccions del 28 de maig. Per primera vegada hi haurà un govern independentista a Sant Feliu de Codines".Aquest govern estarà format per set regidors: sis de Primàries i Vilarrasa, que tindrà la 3a tinència d'alcaldia i les regidories de Comerç i Turisme, així com la regidoria del Pla del Centre, de nova creació.Finalment, les dues formacions defensen que "tot i l'estabilitat d'un govern amb majoria absoluta, ambdós caps de llista han remarcat que aquest govern escoltarà i donarà peu a participar de les decisions a tots els representants del consistori".El pacte fa realitat el canvi a Sant Feliu de Codines i dona pas a una nova etapa al municipi després de 16 anys d'hegemonia política. El 30 de maig de l'any 2020, Pere Pladevall renunciava a l'alcaldia després de 13 anys. Ell ho va desvincular d'una polèmica piulada sobre la comunitat xinesa i l'origen del coronavirus i ho va justificar pel pacte de govern amb el PSC de després de les eleccions municipals del 2019. Precisament, Pladevall havia estat alcalde pels socialistes des del 2007 fins al 2014, any en què abandona la formació per discrepàncies sobre el procés independentista, i el 2015 ja es presentà amb la fórmula d'un Junts codinenc. Es dona la circumstància que, al plegar el 2020, la nova alcaldessa fou Mercè Serratacó, que als comicis del 28-M va ser la candidata d'ERC.