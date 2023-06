Junts i PSC arriben a un acord de govern a la Garriga i Meritxell Budó tornarà a ser alcaldessa

Garriga, La 2023 Totes les dades Cens total: 12.734 Escrutat 100,00% Vots comptabilitzats: 7.557 59,34% Abstencions: 5.177 40,65% Vots nuls: 236 3,12% Vots en blanc: 183 2,49% Partit Vots % Regidors

serà la nova alcaldessa de la Garriga i encapçalarà un. Així ho han confirmat aquest dijous els dos partits en un comunicat. Les assemblees de les dues formacions han donat llum verda a l'acord, i dissabte es confirmarà al ple.Les dues formacions expliquen que el pacte arriba després de diverses negociacions i trobades de treball, "diàleg tranquil" i "debat profund" sobre els propostes programàtiques.Diuen que aquest acord, que tindrà 10 de 17 regidors al ple, permetrà "l'estabilitat, l'eficiència i la força necessàries per encarar els reptes que la Garriga ha d'assolir".El 28-M , Junts per la Garriga va obtenir 2.962 vots (un 40,4% del total), que es van plasmar en 8 regidors. El PSC, per la seva banda, va arribar als 792 suports i 2 regidors.Budó va ser alcaldessa de la Garriga batllessa del poble des del 2007 fins al 2019, amb un parèntesi entre 2008 i 2011 després de la moció de censura que va dur la socialista Neus Bulbena a l’alcaldia.