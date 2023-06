Impulsem i el PSC signen un acord i formaran govern a Vilanova del Vallès

Dissabte, a Vilanova del Vallès es confirmarà el canvi de govern.i elhan anunciat que han signat un acord "per complir amb elsorgit a les urnes". El 28 de maig, Impulsem, amb una llista encapçalada per, va aconseguir, mentre que els socialistes de Luis Álvaro en van agrupar 2. Per la seva banda, els dos partits que estaven governant,, van sortir tocats: UPVV, amb l'alcaldessa en funcionsde número 1, va passar de 6 a 5 representants, mentre que ERC desapareix després d'haver tingut un representant.En un comunicat, IVDV i PSC diuen que aposten"per une" que permeti "fer arribar al poble una". Expliquen que després de reunir-se els últims dies, finalment han tancat un acord.Les dues formacions també defensen que l'acord suposa "una suma sòlida" perquè representa el 56% de l'electorat. Tot i que no donen detalls, expliquen que l'acord precisa que el nou govern municipal serà ", amb diferents espais de debat i presa de decisions".També relaten que la negociació ha pivotat, essencialment, sobre tres aspectes clau: "La necessitat de comptar amb òrgans de treball conjunt entre les dues forces, a través dels quals establir les principals línies de treball i les prioritats pels quatre anys vinents; el compromís amb la transparència i l'accés a la informació per a tothom; i la garantia que el nou govern municipal vetllarà, en tot moment, per les bones pràctiques en la gestió administrativa i per les bones formes i el respecte institucional".[eleccionsmunicipals2023]08902[/eleccionsmunicipals2023]