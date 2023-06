Tot a punt a Granollers per viure la festa del comerç «La Open»

Divendres es viurà una estrena a Granollers: es tracta de, un esdeveniment a càrrec deque fa el relleu a l'però que té el mateix objectiu, reivindicar el comerç de proximitat.Els comerciants reconeixen que necessitaven un canvi: "Les estadístiques i la sensació de l'associat ens ha fet replantejar l'activitat. L'Open Night es convertia més en un dia per gaudir de la festa i per anar a sopar, mentre que les visites i vendes als comerços anaven en decrement".Segons explica VOTV, de deu del matí a nou de la nit, els comerciants del centre organitzaran una jornada festiva amb descomptes i experiències de compra. A més, també hi serà el gremi d’Hosteleria del Vallès Oriental i es comptarà amb activitats de música i dansa al carrer Anselm Clavé i tota aquella zona del centre."Durant tot el dia aniran passant coses als carrers i establiments participants, com animacions itinerants, actuacions musicals, balls, etcètera, que potenciaran l’experiència de compra. Hi haurà elements de decoració que diferenciïn als establiments que participen en aquesta iniciativa i es farà un mapa dels establiments participants", detallen en un comunicat.De fet, fins i tot els balcons participaran en aquesta festa, perquè seran l'escenari d'alguns grups. I també tindrà lloc la segona edició de la Fira d’Art Urbà.El punt i final el posarà el primer sopar La Open d'una cinquantena de comerciants a la plaça Maluquer i Salvador