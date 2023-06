Mossos i diverses policies locals fan un dispositiu de seguretat a dos bars de Sant Feliu de Codines

La mitjanit de divendres i dissabte s'ha fet un dispositiu policial a dos bars de Sant Feliu de Codines, situats al carrer Rector Tomàs Vila. Hi han intervingut agents dels Mossos d’Esquadra de la comissaria de Granollers, de la comissaria de Caldes de Montbui, de la Unitat Regional de Policia Administrativa (URPA), de l’Àrea Regional de Recursos Operatius (ARRO), de la Unitat Canina, Inspecció de Treball i les Policies Locals de Sant Feliu de Codines i de Bigues i Riells.Segons han explicat Mossos, el dispositiu ha consistit en l’entrada simultània a dos bars per tal d’efectuar una inspecció administrativa i de control de l’espai públic. Ha estat motivat peranteriors a la via pública, queixes veïnals, consum i tinença de substàncies estupefaents i altres comportaments incívics a la zona.El resultat del dispositiu ha estat l’aixecament d’actes per nombroses infraccions administratives i en matèria de treball als dos locals. Algunes infraccions són greus, com ara la detecció de dos menors d’edat fumant a l’interior d’un dels establiments. També s’han denunciat dos clients: un per tinença de substàncies estupefaents i un altre per falta de respecte als agents de l’autoritat.