Obren els quiròfans de cirurgia sense ingrés del centre de salut del carrer Girona de Granollers

Les instal·lacions que s'han inaugurat avui. Foto: Salut

Les instal·lacions que s'han inaugurat avui. Foto: Salut

Avui han entrat en funcionament elsdel Centre Salut Granollers, al carrer Girona. on es farà cirurgia menor i major ambulatòries, que no requereixen ingrés hospitalari. En aquest edifici s'intervindran, per exemple, cataractes, galindons o quists.Hi ha un total dedotats amb la tecnologia més avançada. Compten amb microscopis d'última generació, monitors d'alta definició, làsers i equips d'integració d'imatge i so, entre altres equipaments adaptats a les necessitats de cadascuna de les cirurgies.Al mateix temps que s'han obert els quiròfans, també s'ha posat en funcionament una, per als pacients que s'han d'operar, i unapost-anestèsica. Cadascuna d'elles té 13 boxes d'atenció, amb un disseny diàfan i monitoratge avançat pel control estricte i segur dels pacients, tant abans com després de la seva intervenció.Els quiròfans són el darrer equipament que es posa en marxa al Centre Salut Granollers. El primer va ser el Centre d'Urgències d'Atenció Primària (CUAP), inaugurat l'abril de 2022. Des d'aleshores la posada en funcionament ha estat progressiva, fins arribar a completar tota l'activitat prevista a l'edifici.El Centre Salut Granollers reuneix un CUAP i una unitat territorial d'atenció sexual i reproductiva (ASSIR), gestionats ambdós per l'Institut Català de la Salut. També acull consultoris d'atenció especialitzada, d'oftalmologia i d'anestesiologia, així com el bloc quirúrgic, gestionats tots per la Fundació Privada Hospital Asil de Granollers.El CUAP compta amb 3 consultes d'atenció ràpida, 2 boxs polivalents, 4 boxs d'observació, 1 box d'aïllament, 1 box de triatge, 1 box de reanimació cardiopulmonar, 1 sala de radiologia, i 1 laboratori. Atén urgències de baixa i mitjana complexitat, i permet fer la valoració, orientació i primer tractament de les urgències de més complexitat, fins a la derivació d'aquests casos, així com procediments programats d'infermeria en dies festius, per garantir la continuïtat assistencial de cures i injectables.L'ASSIR disposa de 15 consultoris i una aula d'educació maternal, on s'ofereixen serveis d'atenció als joves, consell reproductiu, control i seguiment de l'embaràs, diagnòstic prenatal, interrupció voluntària de l'embaràs, educació maternal, atenció al puerperi, prevenció del càncer de coll uterí i del càncer de mama, atenció a les malalties de transmissió sexual i a la patologia ginecològica, activitat comunitària a persones adultes, educació afectiva i sexual i atenció a la violència vers les dones.Pel que fa a la planta d'atenció especialitzada, consta de 12 consultoris d'oftalmologia, per a visites de l'àrea ambulatòria i d'urgències oftalmològiques, i una consulta d'anestèsia (mèdica i d'infermeria) per a pacients que s'han d'operar a l'Hospital General de Granollers.La inversió total del Servei Català de la Salut en aquest projecte ha estat de 15 milions d'euros.