Escacs a l'Hospital de Granollers pel centenari de l'edifici històric

Aquest dissabte l'Hospital General de Granollers ha organitzat una jornada dedicada als escacs en el marc de la celebració del. A dos quarts de deu del matí va començar el Torneig Internacional d'Escacs Actius, organitzat amb la col·laboració del Club d'Escacs de Granollers i el Club d'Escacs de Canovelles.Les partides d'aquest campionat internacional es van jugar en el mateix edifici històric, durant tot el dissabte, amb un ritme de joc molt original: 19'+23" (19 minuts amb 23 segons d'increment). El campió del torneig va ser, sent la segona posició per en Miguel Muñoz i la tercera per en Jonathan Cruz.A les cinc de la tarda es van jugar també unes simultànies d'escacs pels més amateurs, que van comptar amb la col·laboració del Gran Mestre Internacional, Marc Narciso, i el Mestre Internacional, Luís Rojas, quedant en Marcos López, en la primera posició, i en Víctor Guirado i en Eduard Monell, en segona i tercera, respectivament.Durant gairebé tota la jornada també es van instal·lar uns escacs gegants al jardí de l'edifici històric perquè els petits poguessin demostrar les seves habilitats.Amb el torneig d'escacs finalitzen les activitats esportives del Centenari, que van començar al febrer amb un torneig d'escacs intern dirigit als professionals.Aquestes i altres iniciatives formen part de la celebració que duu a terme la institució durant 2023 per commemorar els 100 anys de l'hospital modern i a la "voluntat històrica de millorar el benestar i la qualitat de vida de la població, sempre caracteritzada per ser una institució propera, oberta i compromesa socialment amb el seu entorn en totes les seves dimensions".