Granollers oferirà més de 75 activitats culturals gratuïtes a la programació cultural d'estiu

Granollers no aturarà la programació cultural aquest estiu. En concret, el consistori ha presentat les mésper a tots els públics.Una de les grans novetats d'enguany serà laque diverses entitats de cultura popular i associacions de veïns organitzaran a Roca Umbert. La revetlla començarà a partir de les 19h del vespre amb diverses activitats per a totes les edats, una plantada de bèsties i un taller de castells. A les 21h començaran els actes de foc amb la sortida de lai de la, amb una carretillada delsi amb el ball del. A les 22h es celebrarà el sopar popular i a continuació, a les 23h, començarà el concert del grup. Un cop acabat el concert, clourà la vetllada amb la música de laLes entitats que organitzen la revetlla popular oberta a la ciutadania són: Blancs, Blaus, Diables de Granollers, Drac de Granollers, Esbart Dansaire de Granollers, Passaltpas i Xics de Granollers. També hi col·laboren l'Agrupació Sardanista de Granollers, els Amics dels Gegants i Capgrossos de Granollers, la AAVV Tres Torres, la AAVV Sota el Camí Ral i la AAVV Sant Miquel.També hi haurà activitat a finals de mes i principis de juliol. Elarriba a la 18a edició amb tres nits de concerts al Parc Firal (). La primera nit estarà organitzada per, amb propostes tan destacades com. El 7 de juliol elportarà com a cap de cartell a, un dels grups valencians que més acollida ha tingut entre un públic intergeneracional. I el 8 de juliolprogramaràuna banda que s’apropa a les músiques tradicionals d’arreu del món amb un estil viu i desenfadat.El festival va néixer l’ant 2005 fruit de la demanda de diverses entitats de joves per disposar d’espais d’oci nocturn a la ciutat, i ja s’ha consolidat com una proposta gratuïta d’estiu de ciutat.Els dimarts de juliol seran el dies del, que arriba alamb una novetat destacada: la programació l'han fet una desena de joves de, un procés engegat pell’any 2022 de trobada i acció per a persones joves interessades en el món del cinema i l’audiovisual. Junts, i a partir d’un procés intern, han configurat al programació del festival d’enguany, que són Lady Bird, El viaje de Chihiro, Sis dies corrents i Todo a la vez en todas partes.Els dimecres i els dijous, Roca Umbert serà l’espai de l’, que canvia de format i de proposta de programació. La fàbrica oferirà activitat de 18 a 23h, amb un espai on gandulejar, foodtrucks, instal·lacions artístiques, i DJ’s. I a les 20h, els dimecres hi haurà espectacles de circ contemporani, amb la proposta de gran format. I els dijous, també a les 20 h, concerts a la fresca ambamb música en directe organitzada conjuntament amb l’entitatTambé hi haurà el, amb la projecció de la pel·lícula, musicalitzada en directe pel col·lectiu; la jam teatre d’i l’espectacle Trencats de dansa teatre a càrrec deD'altra banda, els divendres de juliol elsde laestrena horari (20h) i programació amb propostes d’espectacles familiars i de carrer per a tots els públics, que s’estendran a places i carrers de Palou, Can Bassa i Lledoner. La proposta es completa amb lesi amb les festes majors dels barris de Ponent, Can Bassa, Can Mònic, Can Gili i la Lluïda de Palou.