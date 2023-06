Maria Pérez renova amb el Barça Femení fins al 2025

La jugadora de Sant Fost de Campsentellesha renovat el seu contracte amb elfins al 30 de juny de 2025 i passarà a tenir. La migcampista, que acabava la seva vinculació amb el club a final de temporada, ha segellat la seva continuïtat dos anys més al costat del president Joan Laporta i del directiu Xavier Puig.De 21 anys, Pérez és una migcampista polivalent que pot actuar també com a central. Aquesta temporada ha portat a terme dinàmica de primer equip, en paral·lel amb les seves participacions amb els partits del filial, en què ha estat una de les capitanes del campió de la Primera RFEF.Quan es compleixen pràcticament dos anys del seu debut amb el primer equip, en el present exercici ha disputat 3 compromisos de LigaF, 1 de Champions League i 1 de Copa de la Reina sota les ordres de Jonatan Giráldez.En declaracions a la televisió del club, Pérez ha explicat: "Soc molt feliç per poder estar dos anys més aquí, a casa meva, al club dels meus somnis. Esperem que siguin dos anys plens de títols i d’alegries per a l’afició".