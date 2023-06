L'Escaldàrium de Caldes utilitzarà per primera vegada aigua termal per la sequera

La, formada pel Ball de Diables, els Bombers Voluntaris, l’Associació La Forca, l’Orquestra de l’Escaldàrium, i l’Ajuntament de Caldes de Montbui, ha confirmat la data delper a la celebració de la Festa del Foc i l’Aigua. El programa es farà públic en breu, tot i que ha avançat que ocuparà el primer i el segon cap de setmana de juliol.Tot i això, l’organització ha avançat que, davant la situació de sequeres i les restriccions que hi ha en marxa, no es llançarà aigua de boca i s’utilitzarà, així com també es reduirà el consum d’aquesta aigua a la meitat.Han explicat que que l’aigua termal es recollirà de la Font del Lleó prèviament, ien cubes, per tal de poder ser utilitzada en tots els actes de programa on es fa servir: Templàrium, Escumàrium, i Escaldàrium.Segons l'organització, la decisió ha estat motivada per "la consciència ambiental de no malgastar aigua potable davant l’actual sequera". En aquest sentit, expliquen que l'aigua recollida per utilitzar a la festa representarà el 20% de la que brolla en un dia de la Font del Lleó, sense efectes sobre la resta d’usos que Caldes dona a aquest recurs natural.