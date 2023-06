Les obres del complex de les piscines de Granollers es reprendran la segona quinzena de juny

Les obres de reforma i ampliació del complex de leses reprenen la, i permetran finalitzar la rehabilitació de l'edifici que, construït l'any 1972, alberguen les dues primeres piscines cobertes de Granollers.L'actuació preveu l'per a construir-hi dos vasos de piscines de més capacitat i amb noves instal·lacions de filtratge, tractament d'aigua, electricitat i climatització. L'edifici també s'ampliarà fins a tocar de la vorera del carrer Camp de les Moreres, per millorar-ne la funcionalitat i disposar de més espai al voltant de les piscines per poder fer-hi activitats complementàries.Les façanes i cobertes se substituiran per millorar l'eficiència energètica de l'edifici així com per dotar la instal·lació d'una nova fisonomia, més integrada en l'entorn urbà immediat. I es millorarà l'accessibilitat de l'equipament, amb la instal·lació d'un ascensor i nous accessos que permetran diferenciar la circulació de les persones segons portin calçat de carrer o de piscina. Així mateix, la connexió amb aquest nou edifici permetrà millorar l'accessibilitat a la resta d'espais del complex esportiu.Els treballs es reprenen un any després que quedessin aturats i serà l'empresa Contratas Vilor, SL, que continuarà amb la remodelació de l'equipament, després que es resolgués la licitació el passat mes de maig. Es preveu un temps d'execució de setze mesos i un pressupost de prop de 6 milions d'euros. La represa de les obres ha requerit l'actualització de preus i la redacció d'un nou projecte.