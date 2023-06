La intel·ligència artificial, la sostenibilitat i el podcast centraran el MAC de Granollers

L'auge del podcast

El(MAC) centrarà la seva actrivitat a l'entorn de la, lai els podcast, en una edició que se celebrarà ela la fàbricade Granollers.La cita s'ha presentat aquest dimarts amb un acte al plató de les instal·lacions, on s'ha posat de relleu l'impacte que es preveu que tinguin precisament els podcast, que a l'any 2026 pot suposar un negoci ded'euros anuals. L'edició d'enguany es tancarà amb els, que reconeixen l'activitat dels productors catalans.El mercat es destaca per ser la gran trobada del sector, amb ponències, taules rodones i reunions que se centren en determinar els reptes però també les accions que cal afrontar. D'aquesta manera, idees, formats i innovació tecnològica es donen la mà a l'hora de definir el camí a seguir, en un entorn canviant i que darrerament ve marcat per la irrupció de la intel·ligència artificial (IA) i les seves múltiples aplicacions.És per aquest motiu que la 24ena edició del MAC reunirà empreses i proveïdors que donen servei en l'àmbit de la IA, com ara la indexació i subtitulació per a televisions utilitzant aquesta tecnologia. També l'àmbit de la sostenibilitat destaca en l'organització de la cita, amb un espai dedicat a la divulació i el debat sobre la cura de l'entorn en el sector.El podcast destaca un any més com element ja no emergent, sinó consolidat i en ple creixement, a través de la III, i que oferirà una visió panoràmica dels casos d'èxit a Catalunya i a la resta de l'Estat."És una indústria amb un pes creixent i que s'espera que al 2026 pugui sumar uns 27 milions d'oients, dels quals 3,5 a Catalunya", ha detallat el director de l'Observatori de la Ràdio a Catalunya (GRISS-UAB),. "Això suposa que generarà 590 milions d'euros d'ingressos, dels quals un percentatge de mercat d'entre el 25% i el 20% correspondria a Catalunya", ha afegit.Al MAC d'enguany hi haurà representades empreses d'aquest entorn destacades com iVoox, Audioemotion Media o Sonora, però també periodistes i membres destacats d'iniciatives d'èxit, com(Catalunya Àudio),(productor executiu de True Crime Factory) o(presentadora de 'Popap', a Catalunya Ràdio).La cita la tancarà la gala d'entrega dels Premis de Comunicació Local que organitza la XAL, amb unes 60 candidatures.