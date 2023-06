L'Anna, la noia de Granollers que interpreta en llengua de signes els concerts de Coldplay a Barcelona

L'Anna, durant un dels concerts. Foto: Cedida

Anna Armadà, a Roca Umbert. Foto: Jaume Ventura Busquets

Els quatre concerts que Coldplay va fer a Barcelona van ser notícia a mitjans de tot el món. Uns xous que destaquen per la seva espectacularitat, com per exemple amb l'ús de les ja famoses polseres que brillen al ritme de la música, però també perquè. Per exemple, posant a disposició de les persones sordes unes motxilles que vibraven al ritme de la música i oferint lade cadascun dels concerts enUna de les persones que ha fet d’intèrpret és l’, una noia de Granollers que treballa per l'empresa Encantados. Durant les actuacions, ella es trobava a la pista de l'Estadi Lluís Companys, en un espai tancat on, amb altres tres companys, interpretaven les cançons dei companyia. I ho van fer amb llengua de signes catalana i espanyola.En conversa amb Nació, explica com s'ho fan: "Quan ens arriba la proposta d'interpretar un concert,el cantant, la resta del grup, tota la seva història... i demanem la llista de cançons que hi haurà a l'espectacle. Ho fem perquè, de cada lletra, i quina intenció tenen", precisa.Tot aquest procés requereix feina: "Necessitem un temps de preparació i. Traduïm de l’anglès al català o al castellà i hem de buscar metàfores de la llengua oral cap a la de signes, que és molt rica i té lèxic i estrcutures pròpies".Es tracta del primer concert d’aquestes dimensions que ha fet l’Anna. En general fa una molt bona valoració, per com s’ha involucrat i també per haver estat part d’un espectacle com aquest: "Cada cançó és un repte professional, amb temàtiques i visions diferents. L’espectacle va ser. De fet, quan no interpretàvem en gaudíem. Va haver-hi moltes emocions", reconeix. I, per sobre de tot, valora poder haver ajudat que més persones puguin gaudir d'un espectacle com aquest.Com a part negativa, lamenten que amb Coldplay han tingutdel mes que, asseguren, els hi cal per poder fer una bona interpretació. També li hagués agradat poder difondre més que en el concert les persones sordes que volguessin tindrien aquesta eina al seu abast.Preguntada per què a Barcelona s’ha comptat amb aquest servei, l’Anna recorda que Chris Martin pateix problemes auditius i que segurament té una sensibilitat major amb aquest tema.