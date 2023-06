​Bold invertirà 25 milions en impulsar la producció de bateries elèctriques per a aviació a Montmeló i els Estats Units

planifica invertira curt termini per impulsar el desenvolupament i producció de, especialment aquelles destinades a avions. La intenció és enfortir la seu de Montmeló amb nous laboratoris i la contractació de mig centenar d’enginyers, i posar en marxa també una fàbrica als Estats Units per proveir directament els clients nord americans. La previsió de la firma és ques’instal·lin en avions els primers prototips de bateries elèctriques, pensats per a aeronaus d’emergències, de mercaderies i de molt pocs passatgers. Ho ha anunciat aquest divendres el CEO de Bold,, en el marc d’una visita del conseller d’Empresa i Treball,Carreras ha destacat que a la seu de Montmeló ja han començat a desenvolupar i provar prototips de bateries per a avions, gràcies a l’ampliació de les instal·lacions feta durant l’últim any. La previsió és que durant els propers dos anys es comencin a integrar aquests prototips en aeronaus, per saltar aleshores a la producció en sèrie. Un objectiu previst per a, quan ja s’espera que la fàbrica dels Estats Units estigui a ple rendiment.Les bateries per a avions elèctrics creades per Bold es basen en fibra de carboni, el mateix material que s’utilitza per a la Formula 1. Estan ideades per incorporar-les a avions Advanced Air Mobility, que són els que es poden enlairar de manera vertical, com ho fan els helicòpters. Entren en aquest segment els avions de rescat, alguns de mercaderies i les aeronaus de passatgers pensades per a un màxim de vuit persones. En tots els casos, fan una distància màxima de 150 quilòmetres.Carreras ha destacat que, si prospera la implantació de les bateries a l’aviació, aquests vehicles poden ajudar ade les grans urbs, amb unen els vols regionals. La previsió és que les primeres proves es facin en avions híbrids, fet que confien que facilitarà rebre l’aval de les autoritats dels Estats Units i la Unió Europea.Preguntat pel futur de l’aviació elèctrica, Carreras ha apuntat que aquesta "no podrà ser completa" al final d’aquesta dècada degut a la càrrega química de les cel·les. "Caldrà esperar diverses dècades fins arribar-hi", ha afegit. Si bé Carreras ha admès que Bold no és pionera en el desenvolupament de bateries per a avions, sí que ha garantit que treballen en uns models de "prestacions molt superiors".Al seu torn, el conseller d’Empresa i Treball, Roger Torrent, ha aplaudit el pla d’expansió de la companyia i la consolidació del seu projecte, amb el qual l’últim any ha-l’empresa ha declinat xifrar-ho per motius de confidencialitat-. "Són l’exemple del model amb què volem reindustrialitzar Catalunya", ha ressaltat Torrent, tot assenyalant els "verticals estratègics de futur" que té Bold.El conseller ha assegurat que el projecte de Bold "obre oportunitats" de futur, tant per la consolidació de l’electrificació de l’automoció com, especialment, pel camí que queda per recórrer en la nàutica i l’aeronàutica. En aquest sentit, ha destacat l’aportació de 100.000 euros que ha fet el Departament a través de l’agència de competitivitat Acció.Per la seva part, l’alcalde en funcions de Montmeló,, ha assegurat que Bold "és la concreció del somni" que sempre havia anhelat el municipi a l’hora de crear un hub prop del Circuit de Catalunya destinat a la mobilitat. Rodríguez confia que el futur de les bateries elèctriques permeti forjar el creixement de Bold a Montmeló i que el nou PDU que l’Ajuntament negocia amb la Generalitat atragui noves empreses.