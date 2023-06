Descens de menys del 0,3% de l'atur el mes maig al Vallès Oriental

El mes de maig ha tornat a registrar un descens de l', tot i que més lleuger del que es va registrar el mes d'abril. Així, l'atur es redueix en, i es registra un total de. El descens és lleuger, no arriba al, i la tendència respecte les dades de fa un any també es lleugerament a la baixa: la reducció interanual és d'un 0,63%, amb un descens absolut de 122 persones.Segons l'avanç elaborat per l', la taxa d'atur provisional es manté inferior al 10% (9,71%). Destaca que la xifra d'aquest mes de maig a la comarca és la xifra més baixa registrada un mes de maig des de l'any 2008 (quan es va situar en 16.792 persones).A Catalunya, el mes de maig tanca ambregistrades a les oficines de Treball, i esdevé(quan es va situar en 321.964 persones). Intermensualment la caiguda en el nombre de persones aturades ha estat del 0,8% (2.692 menys) i tot i trobar-se dins la dinàmica de disminució que caracteritza aquest mes de l'any, ha estat força més moderada que la dels anys precedents. Respecte l'any anterior, l'atur a Catalunya també dibuixa un descens molt més moderat, igual que passa a la nostra comarca.Per municipis, els tres municipis on s'ha registrat un descens més important de l'atur respecte al mes d'abril han estat Montornès del Vallès (-17 persones), Caldes de Montbui (-19) i Vallgorguina (-14 persones). En canvi, els creixements més importants han estat Llinars del Vallès (23 persones), Parets del Vallès (20) i Martorelles (15)."Cal tenir en compte, però, que aquestes dades segueixen sense incloure les persones afectades per expedients de regulació temporal d'ocupació en no ser considerades dins la classificació d'atur registrat", recorda l'Observatori.