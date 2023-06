Recepta | ​Arròs de Sant Joan

¼ de pollastre a trossos200 grams d’arròs bomba½ de caldo per a paella valenciana Aneto1 gra d’all1 ceba petita1 tomàquet de pera gros½ pebrot vermell1 pebrot de Padrón que piqui1 carxofa½ albergínia de les de dos colorsUn grapat de pèsolsOli d’oliva i salUns brins de safràTalleu el pollastre a trossos petits, salpebreu-lo i poseu-lo a daurar. Mentre daura aneu tallant l’all, la ceba, els pebrots i el tomàquet, sense pell ni llavors.Quan el pollastre estigui daurat el reserveu i poseu a coure a la mateixa paella l’all, en quan comenci a agafar color afegiu-li la ceba i els pebrots, el vermell i el Padrón, deixant que es confiti tot a foc baix.Mentrestant, poseu en una paella una mica d’oli i, quan estigui calent, hi poseu la carxofa, neta de fulles externes i tallada en octaus. Talleu també l’albergínia en rodelles el més fines possible. Quan la carxofa estigui daurada, la reserveu i poseu en el mateix oli i per tandes les rodelles de albergínia fins que tinguin bon color i estiguin cruixents. Reserveu-les i saleu-les juntament amb els bocins de carxofa.Quan acabem aquest procés la ceba ja haurà d’estar ben confitada i li podrem reincorporar el pollastre juntament amb el tomàquet. Un cop el tomàquet hagi reduït una mica el líquid, posarem al foc en un cassó a banda el ½ litre de caldo a escalfar en el moment que veiem que el tomàquet comença a quedar sec.Afegirem els brins de safrà fent-los donar uns tombs per la paella per tal que es torrin, posarem l’arròs i ho sofregirem tot conjuntament. Cas que ens sembli que hi pot caldre una mica més d’oli, l’afegirem. I tan bon punt el sofregit estigui llest hi posarem el caldo calent, sempre el doble de quantitat que d’arròs, rectificarem de sal i ho deixarem tot junt a foc viu durant uns deu minuts, passats els que incorporarem el pèsols.Mentrestant, preescalfeu el forn a uns 180 graus. Passats els deu minuts, baixeu el foc i deixeu-ho coent durant uns cinc minuts més. En cas que faci falta, posareu mes líquid. Just abans de posar la paella al forn, hi afegireu la carxofa i les rodelles d’albergínia per damunt i ho deixareu al forn durant uns cinc minuts. Tot seguit, traureu la paella del forn i la deixareu reposar tapada un parell o tres de minuts més.