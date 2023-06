Max Verstappen, el més ràpid al Circuit

Elha començat ja a repartir sorpreses i emoció. El traçat mundialista, seu oficial del Gran Premi de Fórmula 1, ha rebut la visita d'un total dedurant la primera jornada d'activitat a pista, un dia dedicat especialment a les proves diverses dels monoplaces i a l'adaptació a la nova configuració del traçat.La pista catalana ha demostrat una vegada més la seva versatilitat i és que, com marca el calendari de totes les escuderies del Gran Circ, la cita a Barcelona és una ocasió idònia per auna vegada transcorreguda la primera part de la temporada. Una pista que, per primera vegada en molts anys,per al Campionat del Món de Fórmula 1. L'any 2007 quan es va introduir una xicana en l'últim sector, punt que ara ha tornat als seus orígens.Per aquest precís motiu, el focus d'atenció ha estat posat en, que passa de 4.675 a 4.657 metres, i. Això explica la notable millora dels temps, els quals han estat capitanejats avui pel vigent campió. L'holandès ha liderat tant els Lliures 1 com els Lliures 2, demostrant novament que Red Bull està un pas per davant de la resta. El líder del Mundial ha signat un 1:13.907 a la tarda que, en comparació amb la pole dede l'any passat (1:18.750), fa pronosticar un Gran Premi molt més ràpid i emocionant.La graella d'F1 ha aprovat amb nota aquest últim tram del traçat, i encara que ha resultat tot un repte per a molts dels pilots i els seus monoplaces, tots coincideixen a aplaudir aquesta millora. Max Verstappen i el nou traçat no han estat els únics protagonistes de la jornada, sinó que el sonat efecte terra -provocat pel rebot del conegut com porpoising- ha tornat a fer la seva aparició.Justament aquest matí, els monoplaces provaven noves peces i reglatges per al cap de setmana, amb una classificació clarament poc representativa. Menys Max Verstappen i, situats en la primera i la segona plaça, la resta de les posicions han estat una mica sorprenents.(Alpine) s'ha situat tercer i(AlphaTauri) quart, amb(Alpine) cinquè. En aquesta tanda, a més, molts pilots comunicaven als seus equips lae pel temut rebot.eren alguns dels més afectats amb el Ferrari.A la tarda, les coses s'han assentat una mica, amb una classificació una mica més fidel a la realitat o, com a mínim, més semblant al que s'ha vist enguany. Després de Max Verstappen, Fernando Alonso ha trobat la seva posició. Aquesta segona plaça no ha estat molt lluny de la primera de Verstappen, concretament els ha separat una mica més d'una dècima (1:14.077).ha aconseguit col·locar el Haas en la tercera posició amb un 1:14.177.Checo Pérez s'ha situat en la quarta plaça, seguit d'Esteban Ocon i Charles Leclerc. Això podria confirmar el pas endavant d'Alpine o, com a mínim, l'empenta motivacional després d'un podi en la passada cursa. No obstant això, Ferrari no pot dir el mateix. Malgrat anunciar que portava un paquet de millores al Circuit, avui no ha pogut confirmar les millors sobre l'asfalt. Tant Sainz, que persegueix a Leclerc en la taula de temps sent setè, com el monegasc, hauran de quantificar demà en classificació aquesta millora.Els aficionats, així i tot, no tenen de què preocupar-se, ja que Carlos Sainz és un expert a treure un gran registre a una sola volta, com ja ha demostrat en altres ocasions al Circuit.han estat altres dels pilots més ràpids de la jornada, incorporant Mercedes i Alfa Romeo en la lluita d'escuderies en la part mitjana de la taula.Aquest dissabte, la categoria reina completarà els Lliures 3 a les 12.30 h, per passar a la classificació a les 16 h. Abans que això succeeixi, tant F2 com F3 duran a terme les primeres curses del cap de setmana al Circuit.