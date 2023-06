Mor als 76 anys Manuel Palou, president de la Fundació Viver de Bell-lloc

✨ Lamentem comunicar la mort d’en Manel Palou i Serra, President de @vivelloc i @_dincat



El president de la Fundació Viver de Bell-lloc,, ha mort aquest dijous als 76 anys, segons ha comunicat l'entitat.En un comunicat, l'entitat destaca que va ser "un incansable lluitador pels Drets de les persones amb disCapacitat del nostre país" i han definit la seva trajectòria com una etapa "marcada per la bondat, la sensibilitat i l’empatia". "Ha mort a Barcelona, després d’una llarga malaltia que no ha estat motiu perquè deixés de treballar àrduament fins a les últimes hores", han elogiat.La fundació també ha recordat que Palou va ser reconegut recentment amb la Medalla President Macià de la Generalitat.Família i amics l’acomiadaran diumenge a les 13:30h (la vetlla serà a partir de les 10:30h) al Tanatori de Sant Gervasi de Barcelona.Palou també presidia la Dincat, la representant de les persones amb discapacitat intel·lectual a Catalunya.El mateix president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha enviat un missatge de condol a través de Twitter.