Bany de masses dels pilots en l'inici del Gran Premi de Fórmula 1 al Circuit

Fan zone

El Gran Premi de Fórmula 1 del Circuit ja ha començat. Ho ha fet aquest dijous, amb una primera jornada que, encara que sense activitats a la pista, ha reunit nombrosos aficionats, els quals s'han donat cita per a la tradicional vista del pit lane gràcies al Pit Walk. Durant dues hores, els fans han pogut passejar pel carrer de boxs i veure de prop tota la preparació prèvia de l'esdeveniment, així com uns garatges completament personalitzats amb els cartells dels seus ídols de la Formula 1. Com era d'esperar, els pilots més aclamats han estatAlonso ha viscut una jornada una mica diferent de la de Carlos Sainz, tot i que ha comparegut davant els mitjans de comunicació, no ho ha fet a la roda de premsa oficial de l'esdeveniment. El pilot de Ferrari sí que ho ha fet, acompanyat a més d'altres rivals del Mundial com(McLaren),(Aston Martin),(Williams) i(AlphaTauri); mentre que en una altra tanda s'han citat(Red Bull),(Mercedes),(Haas),(Alfa Romeo) i(Alpine).Tots ells han expressat obertament en quina situació es troben o es trobaran durant la cita del circuit del Vallès Oriental Així i tot, els temes més recurrents han estat la possibleaquest cap de setmana, les millores portades per gran part de la graella, la superioritat de Red Bull i Max Verstappen i la nova configuració del traçat. Com no podia ser d'una altra manera, els més atrevits també han volgut compartir les seves parts favorites del traçat català.Carlos Sainz, en la mateixa línia positiva d'ahir en la presentació del Gran Premi al Port Vell, ha declarat que "córrer a casa em posa de millor humor i, encara que no es pot quantificar aquesta millora, és més que evident que l'afició m'ofereix aquesta empenta extra per a donar-ho tot". També ha afegit que "després d'un inici d'any difícil, intentarem corregir les deficiències que hem tingut amb un paquet de millores".Max Verstappen ha estat un altre dels protagonistes del dia. El líder del Mundial també torna a una pista molt especial per a ell, la que li va donar la seva primera victòria. Des d'aquest moment al 2016 fins ara, el pilot holandès s'ha convertit en el més exitós de la història de Red Bull, amb un rècord de 39 victòries per al conjunt. "Són simplement números, jo només vull continuar fent-ho bé i continuar millorant, i Red Bull m'està donant un bon cotxe per a fer-ho. Estem molt contents, però volem més", ha comentat el líder sobre aquest tema.George Russell, un altre dels pesos pesants del certamen, ha fet al·lusions a aquesta superioritat de Red Bull i al bon rendiment també d'Aston Martin. "Ens sentim bé dins del cotxe, però els temps no ho reflecteixen. Quan ens vam adonar d'això, Aston Martin ja havia fet un pas més endavant. M'agradaria creure que en algun moment podrem lluitar amb Red Bull i plantar-li cara, per això Barcelona és molt important, perquè després d'una successió de circuits molt diferents i alguns urbans, a partir d'ara veurem realment com estem" ha afirmat l'anglès.Lando Norris, per part seva, ha acceptat obertament que McLaren podria veure's beneficiat si la pluja fes la seva aparició durant el Gran Premi d'Espanya: "crec que en aigua tindríem més oportunitats, com crec que ja es va veure a Mònaco. A més, crec que seria divertit, ja que sobre l'asfalt mullat sempre es prenen més riscos", ha conclòs Norris.Un esdeveniment replet d'activitatsEls assistents compten amb una Fan Zone, situada darrere de la Tribuna Principal, amb propostes i activitats per a tots els gustos. A més, allà se celebrarà el Fan Forum, un conjunt d'entrevistes a pilots de totes les categories al llarg del cap de setmana. Es pot consultar el programa complet al web del Circuit. També hi haurà altres zones d'atenció com la Green Zone i la Kids Zone (zona del Bosc del Cràter), la Pelouse Jove (revolt 4) o el Food Fest (zona antic heliport). Al final de l'esdeveniment i després de la cursa d'F1 es podrà accedir a pista gràcies a l'Open Track (a través de diferents accessos oberts a les zones de públic) i gaudir de la DJ Melanie Ribbe, que animarà l'activitat des del podi.