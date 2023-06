​El Circuit recorre a l'art urbà durant el cap de setmana de F1

Sobre Lily Brick

El Circuit de Barcelona-Catalunya ha recorregut a l'artista urbana catalanaper a dur a terme un gran mural en el túnel d'entrada al recinte esportiu que "reflecteix el dinamisme que sempre es dona al Circuit". Es representa un escamot de ciclistes que convida a entrar, "simbolitzant el vincle del territori amb la Volta a Catalunya i el ciclisme i iniciant un trajecte artístic basat en la velocitat", segons el Circuit.Més endavant, el grup es fragmenta per donar pas a uns elements dinàmics rectangulars "que aporten moviment i direcció, en al·lusió a l'actual logotip". Seguidament es mostra un monoplaça d'F1 "representatiu de la bellesa d'un treball perfecte d'enginyeria, tecnologia i disseny". Aquest element trenca una altra vegada i porta a "la característica forma a partir de la qual les motos prenen els revolts del Circuit, una cosa gairebé pròpia de la dansa. Un trajecte que finalitza en el triomf".El Circuit destaca que l'obra "aspira a transmetre les emocions de victòria i la comunitat que es crea entorn als Grans Premis i competicions, posant èmfasis en el caràcter èpic que té per a la societat. El Circuit és un espai referencial pel que fa a competicions de motor i aquestes competicions són hereves d'unes altres que van resultar imprescindibles per a la història de la humanitat de la cultura clàssica".La gamma cromàtica, a més, s'ha generat a partir del color vermell característic del Circuit, combinant-lo amb tons més clars i foscos. El mural està realitzat amb brotxa i materials plàstics sense dissolvents, reduint així l'impacte mediambiental. Es tracta d'una primera part de mural de 325 m² dut a terme en dues setmanes, una cosa inèdita per a l'artista., alter ego de(Lleida, 1990) va estudiar el Grau Superior de disseny gràfic a l'Escola d'Art Municipal Leandre Cristòfor de Lleida. Als 24 anys, va despertar el seu interès per l'art de carrer. Anteriorment, el seu treball s'havia centrat en la cartelleria, l'expressió gràfica, la publicitat i el disseny de productes.Al juny de 2014 va assistir com a espectadora en un esdeveniment que es feia al marge del riu Segre de Lleida, on li van reservar un espai per a expressar-se i experimentar amb la tècnica de l'esprai, que la va captivar per complet. Vuit anys més tard, l'art de carrer s'ha convertit en el seu ofici. Més de 400 obres en llocs molt diferents del món porten la signatura de Lily. Entre les seves peces més destacables caldria esmentar els grans murals fets a Penelles, Juncosa, Granadella, Alcarràs, Barcelona, Ferrol, Màlaga o Múrcia, on va exposar al Museu d'Art Contemporani de Múrcia (MUBAM), entre altres.L'any 2017 va iniciar la internacionalització de la seva obra fent projectes a França, amb la seva participació en el projecte Hotel 128. Posteriorment, van sorgir diversos projectes, entre els quals destaquen murals a Gàmbia, en l'Agència Espacial Europea a Holanda, en l'esdeveniment Artscape Festival a Suècia, entre altres. Dels seus murals crida l'atenció el seu treball sobre dones amb mirada forta i intensa. Des de la seva introducció en el món del street art, les principals tècniques que ha desenvolupat han estat l'esprai, la pintura acrílica, pinzells i corrons.