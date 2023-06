​Desmantellen una banda que va robar 251 ordinadors d'empreses d'arreu de l'àrea metropolitana

Els Mossos d’Esquadra van detenir els dies 25, 26 i 29 de maigi van desmantellar un grup que haviad’empreses d’arreu de l’àrea metropolitana de Barcelona.La banda estava formada per unes 10 persones amb diferents funcions i tasques. Entraven a les empreses a la tarda i robaven els aparells al seu abast. Normalment hi accedien quan estaven obertes però fora del seu horari d’atenció al públic. Per ara els Mossos els adjudiquen fins a. A més dels ordinadors, van robar diners en efectiu i altres aparells d’electrònica, amb un valor que ascendeix a més de, sense comptar els danys ocasionats en els robatoris.Els robatoris els van fer a empreses de Granollers, Sant Celoni, la Garriga, l’Ametlla del Vallès, Llinars del Vallès, Caldes de Montbui, la Roca del Vallès, Santa Perpètua de la Mogoda, Mollet del Vallès, Sentmenat, Sant Quirze del Vallès, Parets del Vallès, Terrassa, Barberà del Vallès, Esplugues de Llobregat, el Prat de Llobregat, Cornellà de Llobregat, Sant Boi de Llobregat, Gurb i Vic.Les funcions dels membres del grup criminal estaven perfectament delimitades en quatre tasques: aconseguidors de vehicles de lloguer, conductors, vigilants i executors dels robatoris.Els agents van escorcollar un domicili de Barcelona i van detenir dos dels membres, a més d’intervenir objectes amb els que cometien els robatoris. Dies després en van detenir dos més. La investigació no es dona per finalitzada i no es descarta que hi puguin haver noves detencions. Els detinguts tenen entre 26 i 56 anys.