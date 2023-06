Sant Feliu de Codines, a punt pel canvi?

Canvi de rumb

Sant Feliu de Codines 2023 Totes les dades Cens total: 4.846 Escrutat 100,00% Vots comptabilitzats: 2.775 57,26% Abstencions: 2.071 42,73% Vots nuls: 28 1,00% Vots en blanc: 20 0,72% Partit Vots % Regidors

Un dels municipis on el 28-M hi va haver un canvi de tendència va servan aconseguir, que esdevindran en-que no té res a veure amb la formació nacional-, encapçalat per, es va quedar en. El PSC i Junts per Catalunya Junts per Codines van obtenir-ne un.La força guanyadora veu un missatge clar en aquests resultats: "La ciutadania ha dit clarament que", explica Cabutí a Nació. Aquest canvi, però, passa per aconseguir un regidor d'una altra formació que els hi doni la majoria absoluta. I no dubta en explicar quina és l'opció que prefereixen: "El que prioritzem és buscar una entesa amb Junts per Catalunya Junts per Codines, perquè coincidim força amb el model de poble i la visió de país". Admet que encara no s'han assegut a negociar, però sí que ja han establert contactes amb la formació que diumenge passat va encapçalar. D'altra banda, tampoc descarta el PSC, tot i que en aquest cas explica que no hi han contactat.De fet, no tanca l'opció d'incorporar noves cares al govern o donant suport des de fora per comptar amb més solidesa al projecte, però té dubtes que això es pugui produir amb Junts per Sant Feliu: "No tindria gaire sentit a nivell de poble ni de model, i menys quan ens hem presentat com una alternativa a tot el que representen", explica.Cabutí, però, també admet que hi una part important dels votants -uns 1.000- que no els hi han donat suport. Tot i això, té la mà estesa a governar per a tothom: "Tenim clar que el vot ha estat polaritzat. Però volem guanyar-nos la confiança de tothom amb el canvi que proposem", diu. "Quan planteges un canvi inicialment hi ha dubtes. Però el nostre model és estendre la mà per fer el Sant Feliu que volem. I comptem amb tothom", assegura.Un altre aspecte que Cabutí destaca de les eleccions del 28-M és el nacional: "També posem en valor el paper de l'independentisme en aquests comicis. Podem dir que l'independentisme ha tingut majoria absoluta al ple. Nosaltres més Junts per Catalunya Junts per Codines sumem 7 regidors, que eren majoria absoluta. L'any passat eren sis. I tot i l'abstencionisme, hem augmentat el número de suports", defensa. Tot i això, ERC aquest any ha quedat fora del consistori: dels 400 vots del 2019 han passat a 144 d'aquest any, una baixada que es tradueix en passar d'un a cap representant a la sala de plens.La situació política a Sant Feliu de Codines és força particular. El 30 de maig de l'any 2020, Pere Pladevall renunciava a l'alcaldia després de 13 anys. Ell ho va desvincular d'una polèmica piulada sobre la comunitat xinesa i l'origen del coronavirus i ho va justificar pel pacte de govern amb el PSC de després de les eleccions municipals del 2019. Precisament, Pladevall havia estat alcalde pels socialistes des del 2007 fins al 2014, any en què abandona la formació per discrepàncies sobre el procés independentista, i el 2015 ja es presentà amb la fórmula d'un Junts codinenc.Es dona la circumstància que, al plegar el 2020, la nova alcaldessa fou, que als comicis de diumenge passat va ser la candidata d'ERC.De fet, Primàries Codines tampoc té a veure amb el moviment Primàries de la resta del país. Ho explica Cabutí: "Fa quatre anys sí que vam formar part del procés que va iniciar l'ANC per trobar una fórmula per trobar confluències. Però ja al 2019 ens vam presentar com una agrupació d'electors. Sentíem que aquesta manera de treballar, més de baix a dalt, amb una base ciutadana que s'apunta en una llista per confeccionar un programa electoral, ens representava més", relata. "I aquest 2023 hem fet el mateix, amb una base ciutadana i recollint gent i propostes de forma transversal".I conclou: "Hem estat quatre anys a l'oposició, un període en què el projecte s'ha consolidat. La gent de Sant Feliu ha vist la necessitat del canvi i que som l'única opció que pot fer-lo factible".