​Una mà que tradueix el llenguatge de signes de l'INS Marta Mata de Montornès guanya el RetoTech

Un parc inclusiu sense barreres arquitectòniques per a les persones amb dificultat de mobilitat i, han estat els projecte més votats i, per tant, guanyadors delque ha tingut lloc a Barcelona.La mà robòtica té segell del Vallès Oriental. L'INS Marta Mata, de Montornès del Vallès, ha creat el que s'anomena traductor ASL, una mà robòtica que parla en llenguatge de signes fent servir el llenguatge de signes americà, el més internacional. A través d'aquesta mà, els usuaris es poden comunicar amb persones sordmudes d'arreu del món. Hane stat guardonats en la categoria d'Educació Secundària.RetoTech és un programa de la Fundación Endesa, en col·laboració amb el Departament d'Educació de la Generalitat i el suport de BQ Educació, que convida a docents i alumnes a desenvolupar a l'aulai resolguin necessitats reals del seu entorn escolar o social.RetoTech es desenvolupa durant tot el curs escolar en tres etapes. A la primera, perquè puguin començar a posar fil a l'agulla amb els seus projectes, els col·legis participants reben kits amb material tecnològic i els professors formació semipresencial, centrada en cadascun dels tres blocs del programa: robòtica, programació d'aplicacions mòbils i disseny i impressió 3D. La segona consisteix en el treball a l'aula dels reptes plantejats directament amb els alumnes i és on el projecte va prenent forma. I a la tercera comencen a preparar el projecte final.Aquesta edició es va estrenar amb el primer festival, celebrat a Andalusia, seguit pel català, celebrat a Barcelona. Els altres cinc festivals de la vuitena edició de RetoTech se celebraran durant el mes de juny: 5 de juny a Balears (Palma de Mallorca), 8 de juny a Aragó (Saragossa), 13 de juny a Extremadura (Càceres), 15 de juny a Madrid, i 20 de juny a Canàries (Las Palmas de Gran Canària).