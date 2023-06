«Opera aperta» arriba a la quarta edició partint d'una obra de Jordi Benito

Del dimecres 7 al diumenge 11 de juny torna, el festival d’art i paraula de Granollers, que aquest any arriba a la. Com altres anys, partint d’una obra de la col·lecció d’art del, s'obre cap al pensament i cap a la ciutat –d’aquí l’Opera aperta– programant cinc dies d’art i paraula participatius i oberts a tothom.Concretament es tracta de Voici..., 2005, composada l'any 2005 perpartint del poema deNarcisse parle, del llibre Album de vers anciens (1920). Prenent un vers del poema, escriu a mà Voici dans l’eau ma chair de lune et de rosée, acompanyat d’una seqüència numèrica que correspon al temps de dicció dels fonemes del poema en francès. Segons recorda el Museu, Benito explicava "la música dels nombres m’enamora, com l’art, com la poesia". "Poesia i matemàtica com dues aproximacions per abastar l’irreductible misteri de la realitat"."En aquesta instal·lació de llum, el neó blau crea un joc de reflexos aquàtics que convida a debatre sobre nocions com imatge, reflex i realitat. Una línia conceptual que remet a un dels grans temes del pensament com és la pregunta per la realitat. Què podem considerar real? Com ens hem de moure avui en el món de les realitats replicades? Com distingir allò que és real del que és pura impostura?", interroga el Museu.La quarta edició consolida Opera aperta com un festival de ciutat. Més de 27 participants i 16 activitats programades a diferents espais com el Museu de Granollers, la Porxada i el Cinema Edison. Cinc dies de xerrades, diàlegs, tertúlies, projeccions i intervencions artístiques.També hi participa la Universitat Popular de Granollers, que suma la seva Escola d’Estiu a la programació i fa que el festival abasti més dies i més activats.