El PSC comptarà amb 12 representants al Consell Comarcal i ERC en perd 3

En funció del número de vots

Vallès Oriental 2023 Totes les dades Cens total: 312.564 Escrutat 99,99% Vots comptabilitzats: 165.808 53,05% Abstencions: 146.756 46,95% Vots nuls: 2.558 1,54% Vots en blanc: 3.084 1,86% Partit Vots % Regidors

El Partit dels Socialistes de Catalunya-Candidatura de Progrés és la formació política que ha aconseguit més representants al Ple del Consell Comarcal per a la legislatura 2023/2027, d'acord amb el resultat provisional de les eleccions celebrades aquest diumenge. El ple està format per per 33 consellers i conselleres.Els socialistes, així, augmenten un representant. Els segueixen Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal, que perd 3 conselleries i es queda amb 8 representants. Junts-Compromís Municipal incrementa la seva representació i passa de 6 a 8 consellers i conselleres. En Comú Guanyem-Confluència augmenta també la seva representació al Ple i passa de 2 a 3 representants. I, finalment, la CUP-Alternativa Municipalista (Amunt) manté la seva representació amb 1 conselleria. El Partit Popular, que no havia obtingut representació l'anterior legislatura, torna a entrar en el Ple amb 1 conselleria. Ciutadans, que fins ara tenia 2 representants, queda fora del ple.La composició del Consell Comarcal es determina tenint en compte els vots (amb un pes de 2/3) i les regidories (1/3) i aplicant la Llei d'Hondt.Així, l'ordre de representació ha quedat de la següent manera:PSC-CP: 12 conselleries (45.622 vots i 126 regidories)ERC-AM: 8 conselleries (29.644 vots i 118 regidories)Junts-CM: 8 conselleries (27.776 vots i 115 regidories)En Comú Guanyem-C: 3 conselleries (12.494 vots i 33 regidories)CUP-AM-Amunt: 1 conselleria (6.830 vots i 19 regidories)PP: 1 conselleria (6.144 vots i 11 regidories)Altres: sense representació (31.656 vots i 103 regidories)En total hi ha hagutemesos al Vallès Oriental, dels quals 160.166 han estat vots a partits, 3.084 en blanc i 2.558 nuls. S'han escollit 525 regidors i regidores als 39 ajuntaments de la comarca.