Àlex Sastre anuncia que deixa l'Ajuntament de Granollers i que no prendrà l'acta de regidor

Granollers 2023 Totes les dades Cens total: 44.618 Escrutat 100,00% Vots comptabilitzats: 22.746 50,97% Abstencions: 21.872 49,02% Vots nuls: 234 1,02% Vots en blanc: 308 1,36% Partit Vots % Regidors

El que ha estat el cap de llista deper les eleccions municipals,, ha anunciat aquest dimarts que deixarà l'Ajuntament i que ni prendrà l'acta de regidor.Els resultats de la formació el 28-M no van ser ni molt menys els esperats. Van aconseguir(l'11,71%), que es materilitzaran en. Són xifres inferiors als comicis del 2019, quan van sumari van acabar tenintdurant el mandat.A les seves xarxes socials, Sastre diu que és "una" amb els objectius de Junts per Granollers, que assegura que "". També explica que la meditada durant mesos "en previsió de l'escenari".I continua lamentant que el panorama polític a la ciutat "continua immutable": "i Junts per Granollers ha de fer, jo només faria que obstaculitzar nous lideratges i relleus", diu.També argumenta la seva decisió per motius personals: "Hi he estat al 100% i he fet sacrificis importants. He deixat de dedicar temps a la meva família, als meus amics i a mi mateix. En faré 40 i tinc dos fills als que vull compensar el temps perdut. Ambiciono coses diferents que fa 12 anys", admet.Sastre, que ha estat 12 anys regidor i candidat de Convergència i de Junts, diu que aqixò ha estat "un privilegi" i dona les gràcies a qui li ha donat suport.Aquestes eleccions han estat els tercers en què Àlex Sastre ha estat candidat.