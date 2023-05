​Trànsit posarà en marxa un dispositiu especial amb motiu del Gran Premi de Fórmula 1 a Montmeló

El Departament d’Interior posa en marxa aquest cap de setmana unamb motiu del. El Servei Català de Trànsit (SCT) ha previstper facilitar la mobilitat d’accés i posterior sortida del circuit a vies com l’AP-7, C-35, C-17, BV-5003 i BP-5002.Diumenge, quan s’esperen més de, s’habilitarà a la tarda uncom alternativa a l’AP-7. Des del SCT es recomana, en la mesura del possible, accedir al circuït en. Més enllà del dispositiu de trànsit, hi haurà dispositius especials de Mossos, Bombers i la Direcció General de Protecció Civil per al desenvolupament de la prova automobilística.El dispositiu, que començarà divendres i s’allargarà tot el cap de setmana, es gestionarà conjuntament des del Centre Satèl·lit de Gestió de Trànsit i Coordinació Local ubicat al CECOR del mateix Circuit.El SCT establirà mesures especials de circulació i ordenació del trànsit per facilitar l’accés i la posterior sortida del circuit en les millors condicions de fluïdesa i seguretat viària possibles. Per aquest motiu, s’habilitaran diferents carrils addicionals i sentits únics de circulació tant d’entrada al recinte com de sortida, amb l’objectiu de minimitzar les afectacions viàries que hi haurà sobretot diumenge.Pels assistents que hi arribin en, la direcció del Circuït de Barcelona-Catalunya de Montmeló ha recordat que, tot i que enguany s’ha augmentat la, elsi que, si és possible, s’hauran de bescanviar per un adhesiu en els punts habilitats i als accessos dels pàrquings.Per ajudar a fer més fluïda i esglaonada la sortida del circuit diumenge després de la cursa, el moment més crític del cap de setmana, S’ha organitzat l’, una proposta per tal que els aficionats puguin accedir a la pista un cop acabada la cursa de diumenge i puguin gaudir de la cerimònia de podi des de la recta del Circuit i trepitjar l'asfalt pel qual han competit els monoplaces de Formula 1.Atesa l’elevada assistència que es preveu per al Circuit, es recomana als conductors que circulin per l’AP-7 que evitin fer-ho les hores de major afluència i aprofitar les hores vall (ja sigui mentre se celebra el Gran Premi o posteriorment a la finalització d’aquest, un cop s’ha buidat el gruix de vehicles).Alhora, també es recomana als conductors que es desplacin cap al nord del país, o tornin del nord del país, que ho facin pel Maresme, mitjançant la C-32 Nord.Pel que fa al transport públic, s’han habilitat autobusos llançadora des del centre de Barcelona i des de les principals poblacions de la Costa de Barcelona amb Sagalés. Al seu torn, Rodalies Renfe ha reforçat amb una freqüència de trens cap a Barcelona cada 15 minuts un tren cap a Barcelona i capacitat màxima 900 persones per tren.