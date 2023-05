Per què Alba Barnusell ha aconseguit una nova majoria absoluta pel PSC a Granollers?

"No m'he reivindicat"

Granollers 2023 Totes les dades Cens total: 44.618 Escrutat 100,00% Vots comptabilitzats: 22.746 50,97% Abstencions: 21.872 49,02% Vots nuls: 234 1,02% Vots en blanc: 308 1,36% Partit Vots % Regidors

ha guanyat les eleccions municipals a Granollers . En total, 9.237 vots, gairebé 3.000 menys que fa quatre anys, però amb un cost petit: pèrdua d'un regidor (de 14 a 13) a canvi de mantenir la majoria absoluta.Barnusell va accedir al càrrec fa un any i pocs mesos , després de la renúncia de Josep Mayoral. Des de llavors, el pes de mantenir una alcaldia que s'ha convertit en feu socialista durant els últims anys.Com va afrontar Barnusell el repte de ser la successora de Mayoral? Marcant perfil propi, però sense oblidar l'herència mayoralista, una marca pròpia dins el PSC. De fet, és regidora des de l'any 2003.Ja en precampanya i campanya, Barnusell ha insistit en un aspecte: la necessitat d'un govern "estable i sòlid" . És a dir, poder continuar amb una còmoda majoria absoluta "que pugui afrontar els temps complexos que ens han vingut i ens seguiran venint", afegia.A tot això, la candidata del PSC ha insistit en diversos temes clau. L'objectiu d'aconseguir una ciutat on qui hi visqui "pugui ser feliç", però, parlant de temes concrets, transformació verda, treure el trànsit del centre, la connexió en tren dels dos vallesos o el pagament per generació de residus han estat estat temes habituals en els seus discursos.La que seguirà sent alcaldessa, però, també ha entès la necessitat d'introduir canvis. Això es va veure en la presentació de la seva llista electoral : va mantenir molts dels més joves, i altres més veterans van caure a la llista o, directament, en van sortir. També va incorporar una cara ben coneguda de la vida cultural de la ciutat i amb cognom conegut al partit: Martí Pujadas.En conversa amb Nació, Barnusell nega que afrontés les eleccions de diumenge com un repte personal: "Més aviat com un repte col·lectiu de projecte que ve de lluny i que vol anar més enllà", defensa. "No era un canvi fàcil, però hem treballat molt, també perquè s'entengués el nostre missatge", afegeix.Preguntada per si s'esperava repetir majoria absoluta, no ho confirma: "Estàvem a l'espera".Barnusell agraeix als qui els han votat i als qui han anat a votar i diu que dialogarà amb tothom.