El PSC, amb majoria al Vallès Oriental després del 28‑M

Caiguda de la participació

Vallès Oriental 2023 Totes les dades Cens total: 312.564 Escrutat 99,99% Vots comptabilitzats: 165.808 53,05% Abstencions: 146.756 46,95% Vots nuls: 2.558 1,54% Vots en blanc: 3.084 1,86% Partit Vots % Regidors

Canvi de majories al. Els resultats d'aquest diumenge han fet un tomb en els partits més votats a la comarca. Destaca el canvi al capdavant de la llista: els'ha convertit en la llista majoritàra, ibaixa a la segona.Els socialistes, paradoxalment, tenen menys vots que fa quatre anys: passen de 52.225 a 45.622 suports, però en percentatge pugen del 26,93% a al 27,51%. En canvi, ERC ha patit una forta patacada: de 47.613 vots passen a 29.644, del 24,60% al 17,88%.Tot seguit, en tercera posició, queda Junts, que augmenta el número de representants: de 101 a 115.Al Vallès Oriental també hi ha hagut una important caiguda de la participació. Han votat 165.808 persones, un 53,05% del cens. És una xifra força inferior a fa quatre anys, quan 193.945 ciutadans es van acostar a les urnes, un 64,25%.També hi ha hagut moltes més abstencions. S'han comptabilitat 146.756 abstencions, que representen un 46,95%, 11 punts més que el 2019. També hi ha hagut més vots nuls (2.558) i en blanc (3.084).