Victòria del PSC a Mollet: Mireia Dionisio suma dos regidors més que la deixen a tocar de la majoria absoluta

Victòria còmoda del. La candidatura deha augmentat el seu número de representants: passa de 10 a 12. De 7.920 a 8.038 vots. És a dir, d'un 34,87% de suports a 42,94%. Per tant, queda a pocs vots de la majoria absoluta.Per la seva banda, el principals grups de l'oposició, Ara Mollet ERC EUiA i Mollet en Comú Podem han baixat un regidor i es queden amb 5 i 3 regidors, respectivament.Més canvis, però, en l'espai de dreta. El PP torna al consistori amb dos regidors i 1.277 vots. I VOX n'ha arreplegat 1.241, que signifiquen també dues cadires. Ciutadans, per la seva banda, desapareix.També entra Junts per Catalunya: han aconseguit 956 vots, un just 5,1% per sobra del percentatge mínims però que li atorga un regidor.