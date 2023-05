Àlex Sastre: «Governarem Granollers i serem el pal de paller de l'independentisme en aquesta ciutat»

Aquest divendres, el candidat a l'alcaldia de, ha fet la darrera compareixença davant dels mitjans de comunicació abans de tancar, a mitjanit, la campanya electoral. Acompanyat per la diputada al Congrés, i a l’exterior del Teatre Auditori, ha valorat aquests "quinze dies intensos", posant l’accent en "elque representa Junts per Granollers en aquesta oportunitat històrica per a la ciutat i en què la formació es convertirà en el pal de paller de l’independetisme a l’ajuntament de Granollers".A 48 hores de la jornada de votacions, Sastre ha afirmat: "El que volem dir és que som aquí, davant d’una cita histórica, en un moment històric, per poder fer un canvi de panorama polític a la ciutat de Granollers. I quan hi ha un moment històric com aquest és molt important encertar el vot, és molt important fer un vot útil i és molt important tenir clar que aquella opció política que votaràs tindrà representació a l’Ajuntament". A més, ha defensat que Junts "representarà l’independentisme al govern municipal".Sastre també s'ha dirigit als: "És important que tota aquella gent que està dubtant entre candidatures que tenen possibilitats escasses o remotes de tenir representació a l’Ajuntament i que, al final, será com votar en blanc si no la tenen, que ens faci confiança".En aquest sentit, s'ha mostrat confiat que tindran un bon resultat: "Sabem segur que tindrem representació, que tindrem un molt bon resultat, que entrarem amb força a l’Ajuntament i que tindrem la possibilitat, no només de governar, sinó també de ser el pal deen aquesta ciutat i de ser la veu de l’independentisme en el govern municipal".Per la seva banda, Míriam Nogueras, membre de l’executiva nacional de Junts i veïna de Cardedeu, ha declarat: "A l'Àlex el seguim i sabem que està absolutament i sobradament preparat per governar Granollers".Nogueras també ha dit: "L’Àlex té una cosa que és importantíssima per a tots nosaltres: té consciència nacional. És importantíssim que al capdavant de les institucions tinguem persones sobradament preparades com és ell i que tinguin aquesta consciencia nacional, perquè des de cada poble, des de cada municipi, també fem país", ha afegit. "Si diumenge guanya Junts per Granollers, si guanya l’Àlex, no només hi guanya Granollers, sinó que també hi guanya Catalunya".