El Fraikin BM Granollers vol fer història a Flensburg

Arriba l'hora de la veritat del. Els granollerins s'enfronten aquesta tarda (18.00h, Esport3) alen una de les semifinals de l'. I ho fan seguint amb el paper de sorpresa, però també amb l'etiqueta de mata gegants després d'eliminar, precisament, al Flensburg, la pista on es disputa la Final Four, als quarts de final.La plantilla granollerina arriba a la fase decisiva amb respecte però amb confiança en les seves possibilitats. En declaracions a VOTV durant el media day, el capitàreconeixia que estan "en un" i no dubtava a dir que aspiren a emportar-se la lliga europea. "Si guanyem, serà una de les gestes més importants de l'handbol estatal", rebla el de la Llagosta. "Guanyar un títol europeu amb el Fraikin seria la cirereta a la meva carrera esportiva, però també". Ho diu un jugador que va guanyar el Mundial del 2013 i que compta amb medalles de plata i bronze en Jocs Olímpics i Campionats d'Europa.El BM Granollers haurà de superar el poderós FRISCH AUF! Göppingen, que als quarts de final va eliminar al Nexe. Abans, a partir de les 15.30h, es veuran les cares els que segurament són els equips més forts d'aquesta fase final: el Montpeller i el Füsche Berlin.Els granollerins busquen la que seria la cinquena final europea del club. Fins ara, el club ha guanyat una Recopa d'Europa (1976) i dues Copes d'Europa EHF (1995, 1996), a més d'un subcampionat de la Recopa d'Europa (2010), un subcampionat de la Supercopa d'Europa (1996) i un bronze de la Copa EHF (2016, Final Four). En total, l'entitat ha jugat 23 vegades competicions europees.