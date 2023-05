Barnusell posa data al cobriment de la via i el trasllat de l'estació de mercaderies: l'any 2026

L’exalcalde de Granollers,, i la ministra de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana,, han acompanyat a la candidata a l’alcaldia de Granollers pel PSC,, en l’acte final de campanya. Un acte que s'ha fet a la Porxada i en què hi han assistit unes 200 persones.Barnusell s'ha mostrat confiada per continuar afrontant els reptes de present i futur que té la ciutat. Com els de la mobilitat. En aquest sentit, ha posat data a la finalització d'un dels projectes més destacats de la ciutat:. "Elseran una realitat", ha vaticinat. A més, ha assegurat que l'estat licitarà "aviat" l’estudi de connexió entre l'R4 i l'R8 per unir ferroviariament els dos Vallesos.Pel que fa a l'exalcalde Mayoral, ha explicat que els socialistes han fet 11.000 porta a porta durant les últimes setmanes. I ha destacat els valors de Barnusell: "A l’alcaldia ara hi ha una dona, jove, valenta, que obre nous camins i amb nous impulsos", ha afirmat.Per la seva banda, la ministra Sánchez, ha dit que amb Barnusell hi ha "una nova etapa d’il·lusió i de mirada endavant", ha elogiat que els socialistes han plantat cara a la crisi "protegint tothom, especialment els més vulnerables" i ha defensat que el govern espanyol "serà sempre al costat dels projectes que suposin un progrés per als municipis".La ministra també ha carregat contra l'independentisme i contra el PP. per la "paràlisi" del país i per la "falta d'inversions a Catalunya", respectivament. "Estem cansats de la política dels rondinaires", ha etzibat.