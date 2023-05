La família d'Oriol Junqueras «s'enfronta» a la Roca el 28-M

A la Roca del Vallès, aquest diumenge es presenten nou formacions a les eleccions municipals. Una de les llistes és la d'un partit acabat de crear:. La formació té una particularitat: el seu líder,, és germà de, la dona del president d'ERC,. A més, també forma part de la llista local dels republicans, tal i com ja va fer el 2015, i ocupa la 16a posició.A més, a la llista d'ERC també hi ha Francesc Riera, marit d'una altra germana Bramona: Imma.En declaracions a diversos mitjans, Bramona ha reconegut que la creació del partit va agafarla seva família política: "No vaig contra ningú, som una opció diferent", ha declarat a RAC1. També ha dit que no solen parlar de política en trobades familiars.Sumem la Roca es presenta per mostrar el "descontentament" que tenen amb el govern local i per donar veu a les associacions veïnals i les entitats, a qui creuen que no s'ha escoltat prou. ERC va guanyar les eleccions de l'any 2019, amb 1.815 vots, i va obtenir 6 regidors. En segona posició va quedar Junts, amb 1.345 suports que van derivar en 5 regidors. Les dues formacions han governat l'últim mandat en coalició.D'altra banda, tot plegat passa al municipi on vota Salvador Illa, i del que precisament va ser alcalde del 1999 al 2005.