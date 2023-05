Salut incorpora 19 fisioterapeutes a l'atenció primària del Vallès Oriental

El Departament de Salut ha incorporat 90 fisioterapeutes als centres d'atenció primària de la Regió Sanitària Metropolitana Nord per donar resposta a una de les patologies més freqüents del sistema de salut, com són les patologies osteoarticulars, com ara les lumbàlgies i els mals de cervicals, genoll i maluc. D'aquests,L’objectiu d’aquest nou rol professional ésde la persona atesa, prevenir malalties musculoesquelètiques i reduir el consum de medicaments.Així, els professionals se centren principalment en l’atenció comunitària i especialment en les patologies d'alta prevalença i baixa complexitat, com ara dolors vertebrals (lumbàlgia i cervicalgia), mal de genoll o mal de maluc crònic, dolor d’espatlla i pacients amb risc de fragilitat.A la resta de la regió, 36 dels nous fisioterapeutes s’han incorporat en equips del Barcelonès Nord i Maresme i 35 al Vallès Occidental. El repartiment als municipis més grans queda de la següent manera: 13 a Badalona, 10 a Terrassa, 10 a Sabadell, 7 a Santa Coloma de Gramenet, 7 a Mataró,, 3 a Sant Cugat i 3 a Rubí.Amb la incorporació dels fisioterapeutes als equips d’atenció primària (EAP) també es pretén "de la població amb activitats i serveis dels seus barris, ciutats o pobles que siguin beneficioses en aquest context". En aquesta línia, són habituals les, per exemple, sovint de manera coordinada amb els serveis de rehabilitació i altres agents comunitaris que participen en el procés assistencial.Una altra àrea on els fisioterapeutes tenen un paper destacat és en la, les infermeres, els treballadors socials, referents emocionals, dietistes i nutricionistes per abordar la promoció d’hàbits saludables i la prevenció de malalties.