​Eva Baltasar, de Cardedeu, a les portes del Premi Booker Internacional amb «Boulder»

Part d’un tríptic sobre la maternitat

El català s’estrena com a finalista al guardó

No ha pogut ser. la novel·la Boulder (Club Editor), de la cardedeuenca, s'ha quedat a les portes d'entrar a l'Olimp literari mundial i no ha pogut recollir el Premi Booker Internacional. Time shelter, de, traduït del búlgar per Angela Rodel, s'ha imposat entre els membres del jurat del prestigiós guardó, que s'ha lliurat aquest dimarts a l'Sky Garden de. Amb tot, Eva Baltasar, que fa anys que s'ha consolidat com una de les veus literàries contemporànies a Catalunya, ja ha portat la literatura en llengua catalana fins un paradigma inexplorat fins ara, i és que Boulder ésque ha aconseguit esdevenir candidata al Booker Internacional.A més de la novel·la guanyadora, competien amb Eva Baltasar l’obra Whale, de, traduït del coreà a l’anglès per Chi-Young Kim; The Gospel according to the new world, de, traduït del francès per Richard Philcox; Standing heavy, de, traduït del francès per Frank Wynne; i Still born, de, traduït del castellà -La hija única- per Rosalind Harvey.Des que es va crear aquest guardó, l’any 2005, Boulder és la primera novel·la escrita en llengua catalana que optava a guanyar-lo. Entre la literatura espanyola havien arribat a la preselecció autors com Juan Goytisolo, Antonio Muñoz Molina, Enrique Vila-Matas i Javier Cercas, tot i que cap d’ells l’ha guanyat mai.La traducció a l’anglès que ha fet arribar l’obra d’Eva Baltasar a la candidatura del Booker és de, publicada l’agost de l’any passat per l’editorial londinenca And Other Stories. Boulder també va guanyar elde novel·la 2020 i va quedat finalista del premi Les Inrockuptibles 2022, a més d’aparèixer a l’especial rentrée de la revista.La primera de les novel·les d’Eva Baltasar, Permagel (Club Editor), va convertir-se en un fenomen literari poc després de publicar-se, el 2018. Dos anys més tard va arribar a les llibreries Boulder, la segona part d'un tríptic que el 2022 va completar Mamut.Fins ara, de Boulder se n’han venut més de vint mil exemplars en català i ha estat traduït a l’anglès, el castellà, el francès, l’italià, l’alemany, el danès i el grec.És la primera vegada que una novel·la escrita en català entra a la llista de finalistes d’aquest prestigiós premi -la popularment anomenada shorlist-, germà del cèlebre. L’Internacional s'atorga des del 2005 i s’hi poden presentar autors de tot el món amb llibres traduïts a l’anglès que hagin tingut una àmplia difusió al Regne Unit.Inicialment, el Booker Internacional s'entregava cada dos anys i era un reconeixement al conjunt de la trajectòria d’un autor. El premi, a partir del 2016, es va convertir en anual i va canviar-ne les bases i guardona ara l’obra d’un escriptor. La distinció està dotada amb 50.000 lliures, uns 56.000 euros, que els autors i els traductors es reparteixen a parts iguals.