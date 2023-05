Junts vol reforçar la capitalitat de Granollers i augmentar la cooperació amb la seva conurbació

, candidat a l’alcaldia de, acompanyat per, candidat a la reelecció a Les Franqueses del Vallès, ha presentat aquest dilluns les propostes electorals de la formació "per" i ha anunciat que impulsarà "un pla estratègic de laque reforci la nostra capitalitat".Sastre ha destacat que, al seu parer, en els darrers anys "hi ha la sensació generalitzada que". També defensa que, "més enllà del que és estrictament el lideratge de la comarca, Granollers té més àmbits on ha de tenir capacitat propositiva i de cooperació". I és que el candidat defensa que "el futur dels territoris no és la competència sinó la cooperació". I creu que això s'ha de treballar des de la conurbació: "Amb tots els municipis amb els que comparteix un continu urbà i amb el territori del Gran Vallès, que representa el 17% del PIB català i que té una potència industrial indiscutible, i situant-se en el mapa del país tot el que sigui possible". En aquest sentit, Junts "no es vol limitar a presentar un programa que s’acabi als límits del terme municipal sinó que cal pensar estratègies territorials, a diferents nivells".Per tot plegat, assegura que impulsarem la redacció d'un "pla de conurbació", conjuntament amb els ajuntaments dels municipis veïns, per tal de poder cooperar en la reivindicació i mancomunació de serveis i equipaments.També parla de "liderar el, fent-ho des de l’òptica de la capitalitat i d’una gran conurbació de més de 100.000 habitants, per establir sinergies i estratègies coordinades entre els dos vallesos per exercir com a territori clau dins de Catalunya".En aquest pla tambés'inclou el: "Reivindicarem la construcció de la R9, la línia orbital ferroviària, com a connexió estratègica entre el Maresme i els dos vallesos, per generar una millor mobilitat i oportunitats de captació d'inversions d'alt valor afegit", assegura. Pel que fa a l'autobús, vol que s'ampliï la freqüència i l’abast del TransGran i garantir la bona interconnexió amb transport públic amb les capitals de comarca i amb les ciutats importants del voltant, "garantint vies directes".D'altra banda, vol treballar i desenvolupar la connexió amb vies ciclables entre els municipis de la conurbació per facilitar els desplaçaments sostenibles interurbans, la creació d'una figura de direcció col·legiada entre els tres hospitals de la comarca "per coordinar l'acció sanitària i reivindicar equipaments i serveis necessaris" i reactivar el pla de mobilitat comarcal de polígons mitjançant l’estudi de l’OPAE (Observatori de Polígons d’Activiat Econòmica del Vallès Oriental).