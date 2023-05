​Maynou proposa impulsar una gran anella ciclable i la implantació del tram urbà del Congost

La candidata d'ERC a les eleccions municipals a Granollers,, ha explicat avui les propostes dels republicans en l’àmbit de la mobilitat, que ha destacat com "". D’aquestes propostes en destaca l’impuls d’unaal voltant del centre i la implantació deldel Congost.Maynou ha lamentat "que el PSC porti tants anys fent polítiques de mobilitat, on la sostenibilitat no ha estat mai una prioritat". La candidata, segons destaca la formació, ha deixat clar que les polítiques de mobilitat a la ciutat "no estan a l’altura dels temps que vivim i, sobretot, no faciliten el dia a dia dels ciutadans". Maynou ha remarcat que "hem de tenir clar que calen polítiques de mobilitat valentes, on els cotxes han de començar a deixar de ser una prioritat per deixar pas a les persones".La candidata també ha parlat de "" i fomentar la unió de barris com la Font Verda, Granollers Nord, Congost o Can Bassa amb la resta de la trama urbana de la ciutat. Maynou també ha parlat de la necessitat de "pacificar les grans vies de la ciutat, donant prioritat a les persones", "millorant les condicions de les entrades de Granollers, especialment en els àmbits del Coll de la Manya i la seva continuïtat amb la Ronda Sud". Maynou també ha destacat que cal reforçar i reimpulsar elde la ciutat.Per últim, la candidata republicana ha volgut destacar dues de les propostes del programa electoral republicà en l’àmbit de la mobilitat. La primera, l’impuls d’una granal voltant del centre, com a primer pas d’una xarxa pedalable que permeti anar en bicicleta a tot arreu i de forma segura. En aquest sentit, ERC ha subscrit la totalitat del decàleg elaborat per l’entitat. En segon lloc, Maynou ha explicat també la proposta d’impulsar el tram urbà del Congost, un sistema de transport públic llançadora que enllaci Les Franqueses, Canovelles, Granollers i Montmeló pels polígons de la llera del riu.