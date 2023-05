Artur Mas visita Granollers per tornar a donar suport a Àlex Sastre

El candidat a l’alcaldia de Junts per Granollers,, ha rebut aquest dijous el suport del president, que s’ha desplaçat fins a ciutat acompanyat també de, secretari general de Junts. Quatre anys després, l’expresident de la Generalitat ha tornat a fer costat a la candidatura de Sastre, després que participés en un sopar d’inici de precampanya de les passades eleccions municipals.Després d’un esmorzar privat, en què també hi han assistit altres membres de la candidatura com Joan Estapé i Maria Muntal, i més tard Josep Maria Noguera, Mas, Turull i Sastre han fet una petita passejada pel mercat del dijous i han aprofitat el moment per acabar per d’intercanviar opinions sobre "l’oportunitat histórica que representa el 28-M per a la ciutat".