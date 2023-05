Què diuen els programes electorals per a les municipals de Granollers?

Programa electoral d'Alba Barnusell (PSC)

La campanya per a les eleccions municipals és a punt d'acabar la primera setmana. Uns dies amb multitud de propostes amb què els candidats i candidates busquen que els ciutadans els facin confiança per als pròxims quatre anys. Repassem a continuació alguns dels programes electorals dels partits que es presenten a la capital catalana."Volem una ciutat encara més verda, amb més arbres, més sostenible, més saludable, on tothom pugui ser feliç". Són algunes de les idees amb les que Alba Barnusell vol seguir sent alcaldessa, un any després d'haver substituït Josep Mayoral.

Programa electoral de Núria Maynou (ERC)

"El canvi honest" és el lema d'ERC pel 28M a Granollers. Núria Maynou repeteix com a candidata i ho fa amb un programa en què destaca la transició ecològica, l'aposta pel talent, l'impuls econòmic, les connexions i els tasques de cura.

Programa electoral d'Àlex Sastre (Junts)

"Governarem Granollers". És el clar missatge de Junts per Granollers. Àlex Sastre encapçala una candidatura que es presenta com "un partit de servei a les persones d’aquesta ciutat, amb una clara vocació de govern i nítidament independentista". No proposen "una reconstrucció de zero", sinó "millorar Granollers, per fer-la anar un -molts, més ben dit- pas més enllà".

Programa electoral de Joan Ricart (Primàries)

Joan Ricart és el candidat de Primàries. Al seu programa, destaquen que la formació "vol continuar representant un exercici real, honest i veritable de responsabilitat, transparència, independència, participació, confiança transformació social i compromís, solidaritat i radicalitat democràtica". I ho fan amb un programa 154 punts distribuïts en 3 eixos.

Programa electoral de Jorge Pavón (Ciutadans)

Jorge Pavón anirà al capdavant d'una llista que té un programa marc de propostes comunes i en què es destaca que es vol "Granollers té el potencial i talent per ser la ciutat oberta, multicultural i dinàmica que mereixen els seus ciutadans, una ciutat on tothom compti i noe s deixi ningú enrere".

Programa electoral de Patricia Segura (Granollers En Comú Podem)

Patricia Segura és la candidata de Granollers En Comú Podem. En el seu cas, es presenta amb un programa en què, segons expliquen: "Calen respostes creatives a reptes emergents (barris verds, sobiranies de proximitat, pobles i ciutats feministes, comunitats cuidadores...). I creix també l’aposta per les noves maneres de fer: una política honesta i pròxima, lluitadora i arriscada; que s’assembli a la vida de la gent i no sigui aliena a cap dels seus problemes i inquietuds".

Programa electoral de Josep Maria Gontan (CUP)

La CUP arriba al 28M amb Josep Maria Gontan com a candidat. Els cupaires compten amb un programa en què destaquen que "des de l’Ajuntament, cal obrir finestres, calaixos que fan olor a resclosit i compartir els espais de decisió amb tota la diversitat de la societat civil".

Programa electoral de Sònia Gutiérrez (Tria)

Programa electoral de Ramon Mora (Valents)

Per part de Tria Granollers, Sònia Gutiérrez arriba al 28M amb un programa "enfocat en les famílies i les empreses, ja que creiem que són els dos pilars fonamentals de la nostra societat. Ens preocupa el benestar de les famílies de Granollers i volem garantir que tinguin tots els recursos necessaris per a créixer i prosperar en la nostra ciutat".Ramon Mora es presenta amb un programa electoral que vol fer quallar la idea que "Valents és l'única alternativa real a la Granollers trista dels socialistes i a la Granollers gris que volen els independentistes".