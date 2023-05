ERC proposa la creació d'una «Marca Granollers» i reestructurar l'àrea de Promoció Econòmica

han explicat, aquest divendres al Parc Firal aprofitant la, les seves propostes per "en l’àmbit econòmic, comercial i industrial. D’aquestes propostes en destaca la creació d’una Marca Granollers amb la participació de tots els agents implicats i la reestructuració de l’Àrea de Promoció Econòmica.La candidata republicana ha volgut destacar el paper comercial i econòmic que ha tingut sempre Granollers a la comarca i al país, però ha alertat alhora "quedavant les grans cadenes i les plataformes de comerç electrònic". Maynou també ha deixat clar que "cal entomar el repte de la reindustralització, atraient sectors de valor afegit i desenvolupant una oferta deestratègicament lligada amb la indústria i l’economia de la ciutat". La republicana també ha explicat que "cal apostar per la modernització dels polígons, fent-los més atractius i millorant-ne les connexions".Per la seva banda, el número 4 de la llista,, ha concretat les propostes del seu equip en aquest àmbit. Gisbert ha explicat que volen crear una, "que sigui un espai integrat per tots els agents locals implicats en el comerç, la indústria i el turisme, per tal de desenvolupar un Pla transversal amb l’objectiu de fer una ciutat més atractiva i competitiva". El regidor ha posat d’exemple l’idea deper tal d’atraure més esdeveniments a la ciutat.Això, segons els republicans, aniria acompanyat d’una, creant les regidories de Comerç i Indústria, per rellançar-la. ERC també aposta per la protecció del comerç local a partir de la creació d’un segell que reconegui els establiments històrics i emblemàtics, així com la instauració d’una "taxa Amazon" per a les grans empreses de comerç electrònic.