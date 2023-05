Recepta | ​Amanida de canonges amb vinagreta de maduixes

Un grapat de canongesOlives negres d'AragóUn grapat de pinyons7 o 8 maduixesOli d’oliva extra verge i salVinagrePebre negreEn una paella amb molt poc oli i a foc baix poseu els pinyons a torrar-se una mica. No cal posar gaire oli perquè, com a fruit sec que són ja en tenen. Mentre poseu els canonges i les olives al plat aneu preparant la vinagreta.Poseu a la batedora cinc o sis maduixes, un polsim de sal i pebre. Tritureu i hi afegiu l’oli que vulgueu, en funció de la quantitat de vinagreta que vulgueu fer, juntament amb unes gotes de vinagre, i emulsioneu una mica més.Acabeu decorant el plat amb el pinyons torrats, un parell de maduixes laminades i la vinagreta.