Marc Guàrdia deixarà el Fraikin BM Granollers quan acabi la temporada

El porter deldeixarà el club quan acabi la temporada, segons ha anunciat l'entitat. Guàrdia (Barcelona, 1995), va començar a jugar a handbol als 10 anys a l'equip aleví del BMG i, després de, "s'ha convertit en el principal referent per als jugadors de la base, no només a la pista sinó també fora d'ella representant de la millor manera els valors del club", ha comunicat el BM Granollers.Guàrdia va debutar amb 18 anys al primer equip i actualment és el jugador del Fraikin BM Granollers que porta més anys al club. Durant aquests anys s'ha penjat dues medalles d'or en el campionat d'Espanya, ha sigut dues vegades subcampió de la Copa del Rei (temporades 2014/2015 i 2020/2021), va ser subcampió de la Lliga Asobal la passada temporada (2021-2022), va aconseguir arribar a la Final Four de Nantes la temporada 2015-2016 i ha aconseguit aquesta temporada arribar a la Final Four de Flensburg.El porter és el 6è jugador del club amb més partits disputats a la EHF, 41 amb els dos que jugarà el pròxim cap de setmana a Flensburg.