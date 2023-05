​Canovelles obre un procés selectiu per crear una borsa d'agents de policia local

Canovelles ha iniciat un procés selectiu per crear una. El termini per a presentar-s'hi començarà eli s'allargarà fins alLa convocatòria, que es durà a terme pel sistema de concurs oposició, té com a finalitat seleccionar agents de policia local per a cobrir lesen règim de personal funcionari interí.La fase d'oposició constarà d'una primera prova escrita tipus test de caràcter cultural i de coneixements generals i específics; i d'una segona de coneixements de la llengua catalana. Mentre que, en la fase de concurs, es valoraran els mèrits dels aspirants que hagin superat la fase d'oposició i que hauran d'haver declarat en un document Excel que acompanyi la sol·licitud inicial.El termini per a la presentació d'instàncies per prendre part en el procés selectiu és de deu dies hàbils a partir de l'endemà de la publicació de l'anunci d'aquesta convocatòria al Diari Oficial de Generalitat de Catalunya (DOGC). Així, serà del 22 de maig al 2 de juny, ambdós inclosos. I les sol·licituds es poden presentar de manera telemàtica a través de la seu electrònica de l'Ajuntament o de manera presencial al Registre General de l'Ajuntament ubicat a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà.