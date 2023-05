Detingut tres vegades en tres dies per robar en un centre de gent gran i una botiga d'esports a Mollet

Aquest dimarts ha ingressat a presó un home de 37 anys com a presumpte autor dea Mollet del Vallès. Segons han explicat els Mossos d'Esquadra, la seva primera actuació va ser l’11 de maig en un. Va accedir al pati interior, va escalar per la façana fins a la primera planta i, un cop a dins, va sostreure una tauleta electrònica, un telèfon mòbil i un rellotge.Al dia següent, aquesta mateixa persona va entrar en una, va tallar l’alarma d’una bicicleta valorada en més de 4.000 euros, hi va pujar i va intentar sortir de l’establiment. El vigilant de seguretat es va posar al mig i va evitar que s’emportés la bicicleta, però el va atropellar. Es dona la circumstància que, dies abans, havia intentat furtar un patinet elèctric.L’endemà va tornar a accedir al mateix centre per a gent gran, escalant igualment per la façana, però va marxar sense sostreure res perquè va ser sorprès per dues treballadores del centre mentre estava al balcó.Hores més tard els Mossos d’Esquadra de la comissaria de Mollet del Vallès el van tornar a detenir.