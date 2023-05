La família, la cuina i Granollers, protagonistes del pregó de l'Ascensió d'Ada Parellada

La 71a edició de lesja està a punt per començar. La xef i divulgadora granollerinaha protagonitzat la cerimònia del: primer ha estat a l'Ajuntament de Granollers, on ha signat el llibre d'honor i ha rebut com a obsequi la reproducció en miniatura de la Pedra de l'Encant; i tot seguit ha enfilat el camí fins la Sala Tarafa, un recorregut en què ha estat acompanyada pels l'Esteve i la Plàcida, els gegants grossos de la ciutat.Un cop a la sala, ha estat el torn del pregó. Un pregó on, com no podia ser d'una altra manera, la cuina i Granollers ha tingut un paper protagonista. Un homenatge a la ciutat però també a la seva família, especialment les dones, i sobretot la importància de la seva tasca per mantenir en funcionament dia a dia els diversos restaurants de la família. També ha recordat l'arqueòleg i professor Josep Estrada i a la seva incansable recerca de les arrels de la ciutat. Podeu consultar el pregó a continuació.Els actes de l'Ascensió començaran aquest divendres, 19 de maig, i s’allargaran fins diumenge.