ERC Granollers vol crear una regidoria de Política Lingüística «per protegir i impulsar la llengua catalana»

ha explicat davant de l'Institut EMT un paquet de mesures perhan explicat que una de les iniciatives més destacades és la creació d’una"molt vinculada a l’àmbit de l’educació i la cultura".La candidata a l’alcaldia ha defensat que "la multitud de llengües que es parlen a Granollers són una font de riquesa cultural que afavoreix la cohesió social", però ha alertat de la "situació de perill que viu la llengua catalana" i que la seva protecció ha de ser "prioritària".Per la seva banda, la número 3 de la llista republicana, Montse Guri, ha concretat algunes de les iniciatives. La creació de la nova regidoria, ha assegurat, tindria "la responsabilitat de protegir la llengua catalana i d’impulsar un Pla Municipal de promoció i ensenyament de la llengua catalana, promovent l’idea del català a temps complet". En aquest sentit, ha destacat que "començant per l’escola i seguint per les activitats extraescolars, detectant tots aquells espais on infants i joves es comuniquen entre ells per impulsar el català com a llengua vehicular de tots aquests".I, més enllà de la tasca de l'Ajuntament, Guri ha demanat a la ciutadania col·laborar en el que ha anomenat "activisme lingüístic".